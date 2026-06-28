В Муроме используют инерцию поездов, чтобы уменьшить расход электроэнергии

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Издание "Гудок", являющееся главным информрупором железнодорожных новостей, сообщило, что железнодорожники Мурома начали использовать инерцию поездов для снижения расхода тока. Это позволяет экономить на электроэнергии.

Эксперимент проходит на 264-м километре участка "Муром – Вековка". И по заявлениям железнодорожников, он заметно снизил расход электроэнергии. Сама суть нового метода торможения весьма сложна для понимания человеком, далеким от управления поездами. Но, если вкратце, то на данный эксперимент стал необходим ввиду того, что условная длина поезда за последние годы сильно выросла. Раньше она не превышала 70 вагонов, а сейчас есть поезда, в состав которых входит сто и более вагонов.

И вот тут есть сложности с выездом с боковых путей станции на спуск. Когда длинный поезд уходит на уклон, он начинает разгоняться, машинисту приходится применять вспомогательное торможение, чтобы не превысить скорость. Особенность ландшафта под Муромом такая, что железнодорожники решили проходить часть пути, не используя ресурсы тяги, без торможения. Как только хвост поезда минует выходные стрелки станции Муром, он увеличивает скорость, а затем переводит локомотив в режим движения по инерции. Благодаря такой технологии средний расход электроэнергии для состава массой 5000 тонн снизился с 1850 кВт·ч до 1560 кВт·ч, сообщают в газете "Гудок".

За период с декабря 2025 года по март 2026-го таким способом участок преодолели 150 грузовых поездов. В статье говорится, что годовая экономия электроэнергии достигла показателя в 174 тысячи кВт·ч. А в рублях эта экономия выражается в сумме более 1,1 млн рублей.