Во Владимирской области внесут изменения в закон, чтобы достроить дома дольщиков

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На заседании комитета Заксобрания по имущественным и земельным отношениям депутаты рассмотрели законопроект, касающийся реализации инвестиционных проектов, в рамках которых возможно завершение строительства многоквартирных домов, признанных проблемными.

Заместитель министра архитектуры и строительства Надежда Долинская сообщила, что предлагается внести изменения в части снижения показателя общей площади объекта на земельном участке, предоставляемом юридическому лицу, являющемуся приобретателем обязательств проблемного застройщика. Сегодня норма - площадь не менее 40 тысяч кв.м. Предлагается снизить ее до 25 тысяч.

Сейчас в регионе 4 проблемных дома: это корпуса 1, 4, 5 в комплексе «Дуброва парк — 2», а также объект, расположенный на улице Северной, 2а.

- Для одного из объектов не требуется больших финансовых вложений, поэтому достаточно предоставления инвестору земельного участка меньшей площади, где можно построить не менее 25 тысяч квадратных метров. Такие изменения мы и предлагаем рассмотреть, — отметила заместитель министра.

Депутаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать Заксобранию принять законопроект.