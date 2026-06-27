На дне поля во Владимирской области показали "Трактор-шоу"

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

26 июня на территории агрофирмы «Заречье» в Ковровском округе прошло традиционное для агропромышленного комплекса Владимирской области мероприятие - День поля-2026. В нем принял участие губернатор 33 региона Александр Авдеев.

Глава Владимирской области отметил, что региональные показатели по сельскому хозяйству выросли на 9 процентов. Авдеев подчеркнул, что для достижения таких результатов ежегодно приходится вкладывать в отрасль свыше 2,5 млрд рублей.

Главным событием Дня поля стали соревнования «Лучший по профессии». В этом году кроме механизаторов впервые продемонстрировать своё мастерство смогли агрономы. Также в рамках мероприятия прошла демонстрация техники. В частности, губернатору показали будущее тракторной отрасли - трактор с автопилотом «Мещёра». Его создали специалисты ковровского ВНИИ «Сигнал».

По словам и.о. министра сельского хозяйства Владимирской области Романа Алкибедова, система уже прошла испытания, получены все необходимые заключения. В частности, данный трактор должен решить вопрос нехватки кадров в отрасли. Действительно, трактор без водителя упростит жизнь многим аграриям. А еще на Дне поля показали работу агродронов, которые предназначены для проведения полевых работ. Их уже используют некоторые сельхозпроизводители региона.