Во Владимире выявили незаконных уличных торговцев

Фото с сайта администрации города Владимира.

Администрация города Владимира сообщила, что 26 июня представители управления экономики, инвестиций, развития предпринимательского рынка и туризма городской мэрии отправились на внеплановый рейд. Цель у него была простая - найти незаконные уличные торговые точки. Особенно тех, кто торговал овощами и фруктами.

Незаконных торговцев выявили в Октябрьском районе города Владимира. Их было двое. Обоим выписали протоколы об административных нарушениях. Теперь их ждут штрафы от 500 до 2000 рублей.

Как сообщили в мэрии, борьба с незаконной уличной торговлей исходит от главы города, который дал поручения усилить борьбу с этим явлением. А учитывая, что вопрос стоит на контроле у губернатора Владимирской области, можно сделать вывод, что Сергей Волков исполняет поручение Александра Авдеева.