Мэрия Владимира изымет землю под аварийным домом для строительства многоэтажки

фото с сайта администрации Владимира

Администрация города опубликовала официальный документ об изъятии земельного участка по адресу улица Садовая, дом 15. Это аварийный дом за гостиницей "Заря". Расселить его должны были еще в 2018 году.

Как только жильцы получат новые квартиры, здание снесут, а на его месте построят многоэтажный дом на 48 квартир, подземную парковку на 24 автомобиля и наземную - на 22 машины. Также здесь появится супермаркет.

Надо отметить, что общественность была против такого плана. Владимирцы отметили, что микрорайон будет перегружен, что означает повышенную нагрузку на существующие инженерные сети, проблемы с парковкой, тротуарами, социальными объектами и благоустройством.

Проект отправили на доработку. После внесенных изменений проект согласовали.