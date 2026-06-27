фото со страницы администрации Суздаля в ВКонтакте

Суздаль стал первым городом в России, где можно оплатить парковку по геопозиции.

Водителям больше нет необходимости искать паркоматы или пополнять отдельный кошелёк в мобильном приложении: при въезде в платную зону произвести оплату можно прямо в навигаторе 2ГИС. К системе уже подключено более тысячи парковочных мест, оператор которых – МКУ «Парковочное пространство города Суздаля».

Одновременно с этим в Суздале запустили оплату проезда в автобусах по геопозиции. Теперь пассажиру достаточно открыть в «2ГИС» меню «Проезд», выбрать нужный маршрут и нажать кнопку «Оплатить проезд». Приложение само определит местоположение пользователя, покажет подходящие маршруты с актуальными тарифами и спишет деньги с банковской карты или через SberPay – электронный билет поступит сразу после оплаты.