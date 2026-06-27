В Гусь-Хрустальном прокуратура отстаивает права ребенка на получение лекарства

фото со страницы прокуратуры Владимирской области

В прокуратуру Гусь-Хрустального за помощью обратился местный житель.

Выяснилось, что четырехлетний сын заявителя страдает кистозным фиброзом (муковисцидозом) и рядом других заболеваний, протекающих в тяжелой форме. С 2023 года он наблюдается в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова. Там мальчику назначили пожизненную терапию с применением дорогостоящего лекарства.

Сначала мальчика обеспечивали препаратами. Однако позднее участковый педиатр выявил побочную реакцию ребенка на препарат, приобретаемый по международному непатентованному наименованию. После этого врачебная комиссия назначила мальчику лекарство по конкретному торговому наименованию, поясняют в надзорном ведомстве.

Межрайонный прокурор в судебном порядке доказал необходимость обеспечения ребенка именно данным лекарственным препаратом.

Требования прокурора судом удовлетворены.