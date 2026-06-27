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НовостиОбщество27 июня 2026 5:58

Делегация Беларуси посетит предприятия Владимирской области

Планируется наладить кооперационные связи
Виктория СУХОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшее время предприятия Владимирской области посетит делегация из Беларуси, сообщает БЕЛТА. Во время переговоров стороны обсудят торгово-экономическое сотрудничество.

За 4 месяца этого года товарооборот между Беларусью и Владимирской областью превысил 160 миллионов долларов. Особый акцент планируют сделать на промышленном взаимодействии. Беларусь готова обеспечить поставки техники на три года.

Также будет организован визит рабочей группы по крупнейшим предприятиям городов Владимира, Мурома, Коврова для налаживания прямых кооперационных связей.