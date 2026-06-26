В Ковровском округе на «Дне поля» показали трактор с автопилотом

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, в Ковровском округе открылся ежегодный «День Поля-2026».

Губернатор Александр Авдеев добавил, на этом мероприятии в рамках выставки сельхозтехники была представлена новинка. Речь идет о тракторе с автопилотом, который назвали «Мещера». Выпущен он специалистами Ковровского электромеханического завода, и на «День поля» он приехал в единичном экземпляре.

Предполагается, что данная машина будет следовать без отклонений по заданному маршруту и заниматься вспашкой и посевом. При этом механизатор будет только контролировать процесс. На выставке была продемонстрирована его работа, и трактор совершенно точно вспахал заданный участок.

Кстати, система автопилота была создана также в Коврове сотрудниками ВНИИ «Сигнал», и работает не только на тракторах, но и на комбайнах.