Во Владимире продавец жидкостей для вейпов оштрафован на 600 тысяч рублей

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Октябрьским районным судом Владимира вынесен обвинительный приговор предпринимателю, которого обвиняли в незаконном обороте немаркированной продукции, содержащей никотин, в особо крупном размере.

Судом установлено, что мужчина купил в Москве у неизвестного продавца не менее 1491 жидкости для электронных сигарет, которые намеревался продавать. Причем жидкости были контрафактными и не имели акцизных марок.

Партию товара бизнесмен стал хранить для дальнейшей продажи, однако впоследствии был задержан.

Свою вину предприниматель признал и раскаялся в совершенном поступке. С учетом всех обстоятельств суд признал его виновным и наказал штрафом в 600 тысяч рублей. Изъятый товар должен быть уничтожен.

Приговор в законную силу не вступил.