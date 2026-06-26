С 1 июля на полигоне "Сергейцево" Камешковского округа начнутся учения

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Камешковского округа сообщает о том, что на полигоне «Сергейцево» с 1 июля по 31 декабря ежедневно будут проводиться стрельбы. Время их проведения - с 8 до 18 часов и с 20 до 2.00.

Заходить на территорию запретной зоны полигона категорически запрещается. Запретная зона проходит: ст.Сергейцево (южная сторона ж/д), озера Дарьино, граница леса юго-восточнее п.Новки, озеро Россоха, озеро Липовое, озеро Осипки, озеро Жидилино, озеро Микшино, озеро Корольковская старица, озеро Беленькое, озеро Завезное, ж/д ст.Федулово.

Границы запретной зоны полигона обозначены знаками предупреждения белого цвета с красной каймой с надписями: «СТОЙ, СТРЕЛЯЮТ ! ПРОЕЗД И ПРОХОД ЗАПРЕЩЁН !» .

На территории запретной зоны категорически запрещается: трогать неразорвавшиеся снаряды, мины, взрыватели, трубки и другие металлические предметы; открывать, взламывать оборудование (может находится под напряжением до 1000 вольт!); собирать ягоды, грибы, ловить рыбу, охотиться и самовольно косить траву.