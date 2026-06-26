В Кольчугино местный житель до смерти избил подругу и лег спать

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Кольчугинским городским судом вынесен обвинительный приговор местному жителю, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд установил, что мужчина и его подруга, с которой он жил, систематически пили алкогольные напитки и ссорились. Днем 21 февраля они пришли в гости к двоюродной сестре мужчины, где снова стали пить алкоголь. В какой-то момент сожители поссорились, и мужчина нанес не менее пяти ударов женщине по голове и туловищу.

После этого вся компания отправилась домой к мужчине, где они с гражданской супругой вновь продолжили ссориться, и вновь это закончилось избиением женщины.

После произошедшего хозяин ушел спать, а его подруга скончалась на месте происшествия. Утром труп обнаружила мать мужчины, которая пришла к нему в гости.

С учетом всех обстоятельств дела суд признал его виновным и приговорил к 9 годам 6 месяцам колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.