Во Владимире сотрудник полиции на личной машине насмерть сбил пешехода

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, ночью 21 июня 27-летний водитель «Шкоды Октавия» насмерть сбил 26-летнего молодого человека на перекрестке улиц Добросельская и Егорова, двигаясь в сторону Боголюбово. В тот момент молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу.

Стоит отметить, что накануне жена погибшего разместила в соцсетях пост с просьбой о помощи в поиске свидетелей, так как записей с камер наблюдения, по ее словам, не нашли.

Оказалось, что за рулем находился сотрудник полиции, поэтому уголовное дело по данному факту заведено в региональном Следкоме, как того требует закон. В следственном ведомстве отметили, что водитель был допрошен, вину он признал, и сейчас ему уже предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения. Кроме того, установлен и допрошен свидетель ДТП.

В отделе информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области подтвердили, что за рулем находился их сотрудник. Он управлял личной машиной в свободное от работы время, и по результатам медицинского освидетельствования был трезв. Сейчас по факту случившегося в полиции проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении полицейского из ОВД.

Другие наши источники в правоохранительных органах добавили, что сотрудники полиции оказывают семье погибшего парня необходимую помощь.