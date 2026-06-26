В кинотеатре Владимира потушили условный пожар и спасли пострадавших

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в здании кинотеатра «РусьКино» на днях состоялись плановые пожарно-тактические учения.

Согласно легенде, в главном кинозале вспыхнул пожар на большой площади, при этом часть условных зрителей эвакуировали сотрудники кинотаетра. Однако в разных помещениях осталось еще шесть пострадавших.

Прибывшие на место газодымозащитники направились на поиск и спасение людей, и вывели их на свежий воздух, после чего приступили непосредственно к тушению «пожара».

Согласно дополнительной вводной, одному из пожарных потребовалась помощь, и звену на поддержку направили еще одно подразделение газодымозащитников. Тут же был развернут штаб пожаротушения.

В общей сложности в учениях было задействовано 70 человек и 20 машин МЧС. Все задачи были успешно выполнены.