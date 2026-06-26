В Киржаче две организации задерживали сотрудникам зарплату

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Киржачского округа провело проверку соблюдения трудового законодательства, в ходе которой установила, что две организации, расположенные на территории округа, систематически задерживают зарплату своим сотрудникам.

Что это за организации и сколько именно они задолжали, в надзорном ведомстве не уточнили, однако отметили, что по данным фактам были составлены административные протоколы по факту невыплаты зарплату в установленный срок. Также руководителям организаций внесли представления.

Восстановление прав работников находится на контроле надзорного ведомства.