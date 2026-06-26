Во Владимире в рамках подготовки к зиме обновят более 12 км теплосетей

Фото предоставлено компанией "Т Плюс".

Во Владимире вовсю проходит летняя ремонтная кампания. В рамках нее специалисты владимирского филиала «Т Плюс» планируют заменить более 12 км теплосетей.

Сейчас наиболее активные работы ведутся на улице 1-й Пионерской, где специалисты меняют трубопровод протяжённостью 500 метров. Участок обеспечивает централизованное теплоснабжение жителей Фрунзенского района, проживающих на улицах 1-я Пионерская, Мира, Усти-на-Лабе, Северная, Фейгина, Крупской, Полины Осипенко. А это 238 многоквартирных домов, где проживает более 16 000 владимирцев. Также сюда относится четыре детских сада, четыре больницы и 10 учебных заведений.

В компании рассказали, что данный ремонт является третьим этапом реконструкции: в 2024 году заменили около 600 метров труб диаметром 720 мм, в 2025 году — 173 метра. Замена проводится без отключения горячей воды — специально для этого смонтирован временный резервирующий контур.

Обновление сетей также идёт на улицах Лакина, Яблочкова, Кирова, Балакирева, Тракторной, Мира, Пичугина, проспектах Ленина и Строителей, Вокзальной площади и на Студеной горе. В компании обещают, что нарушенное благоустройство после завершения перекладок будет полностью восстановлено.

Для замены теплотрасс используются трубы в пенополиуретановой изоляции с системой оперативно-диспетчерского контроля. Данная система позволяет энергетикам осуществлять мониторинг состояния теплоизоляционного слоя без проведения земляных работ, обнаруживать участки трубопроводов с повышенной влажностью изоляции, утечки теплоносителя, повреждения защитной оболочки и другие дефекты без необходимости вскрытия трубопровода. Срок службы таких современных коммуникаций — до 30 лет безаварийной эксплуатации.