В Собинском округе ликвидирован крупный пожар на территории частного дома

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 25 июня в 19.39 диспетчеры Собинского пожарно-спасательного гарнизона приняли тревожный сигнал из деревни Бурыкино, где загорелся дом №1 по улице Мира.

На место ЧП прибыли 27 сотрудников МЧС на семи пожарных машинах. Когда первые расчеты прибыли на место, обнаружилось, что открытым пламенем горят сараи, баня, а также частный жилой дом. Возгорание удалось локализовать и через некоторое время ликвидировать. Общая выгоревшая площадь составила 199 квадратных метров.

К счастью, никто из людей в огне не пострадал. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.