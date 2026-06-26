Александр Авдеев встретился с администраторами госпабликов Владимирской области

Фото с официальной страницы Александра Авдеева в MAX.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил у себя в социальных сетях, что он провел встречу с администраторами госпабликов Владимирской области. Вместе с ним во встрече приняла участие руководитель Центра управления регионом Светлана Бойко, которая по роду деятельности взаимодействует с ними.

Губернатор сообщил, что в ходе встречи он поговорил с администраторами о благоустройстве территорий и озеленении, о строительстве объектов и туризме на особо охраняемых природных территориях. Также он напомнил, что в работе госпабликов важно активно использовать экспертные мнения.

Кроме того, глава региона отметил важность труда тех, кто отвечает за паблики государственных учреждений в социальных сетях. Учитывая, что в нынешнее время люди "черпают информацию в Интернете и общаются в соцсетях", именно там госструктуры должны публиковать свою информацию.

Стоит отметить, что во Владимирской области действуют 1945 госпабликов. Их аудитория оценивается в более чем 500 тысяч человек. А это более 40 процентов от общего населения 33 региона.