Во Владимире 27 школьных выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Как сообщает администрация города Владимира, в ходе состоявшихся в июне единых государственных экзаменов сразу 27 одиннадцадтиклассников, учившихся в образовательных учреждениях областного центра, получили 100 баллов.

Кроме того, еще двое ребят набрали 200 баллов, что является максимальным оценочным числом сразу по двум предметам.

Наивысшие результаты вчерашние школьники показали в таких предметах, как литература, русский язык, химия, история, физика и обществознание. В администрации города Владимира поздравили ребят с достигнутыми успехами.