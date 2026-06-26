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НовостиОбщество26 июня 2026 9:12

Во Владимире 27 школьных выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Об этом рассказали в мэрии областного центра
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Ольга ЮШКОВА.

Как сообщает администрация города Владимира, в ходе состоявшихся в июне единых государственных экзаменов сразу 27 одиннадцадтиклассников, учившихся в образовательных учреждениях областного центра, получили 100 баллов.

Кроме того, еще двое ребят набрали 200 баллов, что является максимальным оценочным числом сразу по двум предметам.

Наивысшие результаты вчерашние школьники показали в таких предметах, как литература, русский язык, химия, история, физика и обществознание. В администрации города Владимира поздравили ребят с достигнутыми успехами.