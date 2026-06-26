Во Владимирской области в десятый раз пройдут «Игры Патриотов»

Фото предоставлено Министерством физической культуры и спорта Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщает, что 28 июня во Владимире, на городском пляже на реке Клязьма, состоится традиционная гонка с препятствиями «Игры Патриотов».

Участников ждёт трасса протяжённостью 6 километров с более чем 20 препятствиями. В этом году для участников приготовили разные форматы: индивидуальный зачёт, парные соревнования (мужчина + женщина), командные соревнования (по 4 человека) и специальный режим – «Опен» без штрафов. Для тех, кто уверен в себе и занимается экстремальными гонками давно, будет возможность принять участие в чемпионате ЦФО по этому виду спорта. Впервые в рамках «Игр Патриотов» пройдут забеги детей и подростков: для юных спортсменов предусмотрена специальная километровая трасса.

При этом не забудут и про зрителей. Для них приготовили яркую шоу-программу от «Пушкарь FM» и «Не Школа Барабанов». В игровой зоне можно будет познакомиться с деревянными играми ручной работы для детей и взрослых, а полевая кухня и уличный кейтеринг не дадут шанса остаться голодным. Вход на мероприятие свободный, парковка бесплатная, организаторы ждут болельщиков.

В Правительстве Владимирской области также оставили точные координаты места проведения, чтобы вы не ошиблись. Мероприятие пройдет здесь: 56.124649, 40.416987. В 10.45 состоится церемония открытия соревнований, в 11.00 будет дан первый старт.