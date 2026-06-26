Прокурор Владимирской области Иван Грибов попрощался с журналистами

Иван Грибов Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокурор Владимирской области Иван Грибов, по всей вероятности, в ближайшее время займет пост главы надзорного ведомства Республики Башкортостан. Его кандидатуру по предложению Президента России одобрил Совет Федерации, и теперь глава государства должен подписать соответствующий документ.

Иван Грибов собрал журналистов региональных СМИ, чтобы поблагодарить за взаимодействие, и также ответил на ряд вопросов, касающихся его службы во Владимирской области и не служебных вопросах. Он отметил, что во Владимирской области очень активны жители, благодаря которым прокуратура получала и получает множество сигналов о нарушениях.

Подробнее о встрече с областным прокурором читайте в ближайшее время на нашем сайте.