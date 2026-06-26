Во Владимирской области осудили двух жителей Подмосковья за мошенничество

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Пресс-служба Владимирского областного суда сообщает, что в Собинке осудили двух жителей Московской области за мошенничество. Их признали виновными по статье 159 УК РФ.

Собственно говоря, эти двое не были сами мошенниками. В июне 2025 года настоящие мошенники предложили им заработок в качестве «курьеров». От них требовалось забирать деньги у жертв интернет-аферистов. Причем не напрямую у жертв, а у водителей такси. Впрочем, успели мужчины забрать деньги только у одной жертвы. Ею стала женщина из Собинки, которая сняла с принадлежащего ей банковского счета 1 миллион 14 тысяч 300 рублей и передала эти деньги водителям такси. Дальше таксист передал их "курьерам", а те в свою очередь передали их еще одному неустановленному лицу, внеся деньги на счет «крипто кошелька». За данную работу мужчины получали вознаграждение.

На суде вину подсудимые признали, в содеянном раскаялись, возместили ущерб, причиненный потерпевшей. С учетом смягчающих наказание обстоятельств их приговорили к полутора годам исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.