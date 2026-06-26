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НовостиПроисшествия26 июня 2026 7:13

Во Владимирской области задержаны три дроппера, помогавших преступникам

Трое владимирцев обвиняются в неправомерном обороте средств платежей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники полиции Александровского, Камешковского и Кольчугинского округов независимо друг от друга задержали трех жителей данных муниципалитетов, которых уличили в дропперстве — предоставлении мошенникам своих банковских реквизитов для перевода денег, добытых преступным путем.

Так, в Александрове был задержан 18-летний парень, который за 15 тысяч рублей передал данные своих банковских карт неизвестным. Желая подзаработать еще, он передал им и реквизиты своего 17-летнего приятеля, о чем тот не знал.

В Камешково задержали 17-летнего юношу, который также вступил в переписку в мессенджере и предоставил свои реквизиты жуликам. Поступавшие на карту деньги он переводил на другой счет, который ему предоставили кураторы.

А в Кольчугино в дропперстве обвиняется 49-летний мужчина. Он оформил на себя банковскую карту и передал ее со всеми данными неизвестному, после чего карту использовали для нелегальных расчетов.

По всем фактам расследуются уголовные дела по статье «Неправомерный оборот средств платежей».