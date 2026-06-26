Центром празднования дня молодежи во Владимирской области станет Муром

Министр молодежной политики региона Елена Янина рассказала о дне молодежи. Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщает, что день молодёжи в 2026 году в регионе будут праздновать во всех городах региона. Но центром празднования станет Муром, где на 27 июня хзапланирована крупная программа на площади 1100-летия города.

Праздник пройдет сразу на нескольких площадках. Например, на площадке «Мечта» можно будет вдохновиться историями героев, молодых людей, которые участвуют в созидательной деятельности, создают творческие проекты. На площадке «Гордость» пройдут встречи с теми, чьи достижения служат примером для молодёжи – участниками СВО, спасателями, добровольцами и врачами, учителями, работниками предприятий, спортсменами. Там же состоятся исторические викторины, выставки историко-краеведческих музеев, а также спортивные состязания.

Площадка «Единство» будет посвящена культурам, традициям и ценностям народов России. Среди форматов: фестивали национальных культур народов России, мастерские по народным промыслам и встречи с мастерами-ремесленниками, игры народов России, выставки национальных костюмов, фольклористами и этнографами.