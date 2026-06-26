Во Владимире прокуратура помогла получить сироте пенсию в 160 тысяч рублей

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В прокуратуру Владимира обратилась местная жительница.

Выяснилось, что она является опекуном ребенка-сироты. Женщина узнала, что его мать, лишенная родительских прав, умерла в 2021 году. С апреля 2024 года ребенку была назначена пенсия по потере кормильца.

При этом проверка показала, что двум братьям-близнецам ребенка-сироты, воспитывающимся в другой приемной семье, пенсия по потере кормильца была назначена с 2022 года, поскольку они обратились за ее назначением раньше.

Обратившись в суд, прокурор доказал, что опекун до марта 2025 года о смерти матери ребенка-сироты не знала. Фрунзенский районный суд удовлетворил требования прокурора о назначении выплаты с 2021 года..

Ребенку-сироте компенсировано свыше 160 тысяч рублей.