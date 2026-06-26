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НовостиОбщество26 июня 2026 5:43

Жители Курлово пожаловались Александру Бастрыкину на плохую подачу воды

По словам горожан, холодная вода поступает с недостаточным напором, а горячей нет совсем
Алексей КОТМЫШЕВ
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, председателю СК Александру Бастрыкину поступило коллективное обращение от жителей города Курлово Гусь-Хрустального округа, пожаловавшихся на сложную ситуацию с водоснабжением.

Горожане рассказали, что долгое время в их дома, где живут, в том числе, пенсионеры, семьи с детьми и инвалиды, холодная вода поступает со слабым напором, а горячей воды нет совсем.

Горожане пытались обращаться в разные инстанции, но результатов это не дало. По данному факту региональный Следком проводит проверку, однако Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области завести уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.