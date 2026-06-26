Жители Курлово пожаловались Александру Бастрыкину на плохую подачу воды

Александр Бастрыкин

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, председателю СК Александру Бастрыкину поступило коллективное обращение от жителей города Курлово Гусь-Хрустального округа, пожаловавшихся на сложную ситуацию с водоснабжением.

Горожане рассказали, что долгое время в их дома, где живут, в том числе, пенсионеры, семьи с детьми и инвалиды, холодная вода поступает со слабым напором, а горячей воды нет совсем.

Горожане пытались обращаться в разные инстанции, но результатов это не дало. По данному факту региональный Следком проводит проверку, однако Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Владимирской области завести уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.