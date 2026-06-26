Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 июня 2026 5:29

Во Владимирской области группа майнеров, похищала электроэнергию

Владимирские энергетики и полицейские обнаружили факт воровства электричества
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Как сообщает филиал «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго», специалисты блока безопасности филиала совместно с сотрудниками правоохранительных органов обнаружили деятельность нелегальных майнеров, работавших в Гусь-Хрустальном округе.

По версии следствия, неизвестные пока люди организовали незаконные подключения оборудования для добычи криптовалюты.

В общей сложности в ходе обысков из помещений, где располагалось оборудование, было обнаружено и изъято 12 специальных устройств.

По предварительным подсчетам специалистов, сумма ущерба составила 3,7 миллиона рублей. По данным фактам в УМВД России по Владимирской области расследуются уголовные дела.