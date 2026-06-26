Во Владимирской области группа майнеров, похищала электроэнергию

. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Как сообщает филиал «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго», специалисты блока безопасности филиала совместно с сотрудниками правоохранительных органов обнаружили деятельность нелегальных майнеров, работавших в Гусь-Хрустальном округе.

По версии следствия, неизвестные пока люди организовали незаконные подключения оборудования для добычи криптовалюты.

В общей сложности в ходе обысков из помещений, где располагалось оборудование, было обнаружено и изъято 12 специальных устройств.

По предварительным подсчетам специалистов, сумма ущерба составила 3,7 миллиона рублей. По данным фактам в УМВД России по Владимирской области расследуются уголовные дела.