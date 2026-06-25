В Петушинском округе жителей поселка освободили от платы за холодную воду

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Петушинский районный суд рассмотрел иски, с которыми обратился прокурор в пользу жителей многоквартирных домов, расположенных в поселке Санинского ДОКа.

В ходе судебного разбирательства установлено, что артезианская скважина, питающая поселок водой, находится в ведении МУП «Водоканал Петцушинского района», однако в 2023 и 2024 годах региональный Центр гигиены и эпидемиологии провел исследования и выяснил, что вода, подающаяся в многоквартирные дома поселка, не соответствует санитарным требованиям.

В октябре 2024 года суд обязал петушинскую администрацию обеспечить людей качественной водой, но ничего не изменилось: в мае 2026 года очередные исследования показали, что вода все еще не соответствует требованиям по мутности и содержанию железа.

Таким образом, суд установил, что люди действительно получают некачественную воду. Представитель ответчика возражал, однако каких-либо доказательств не привел.

С учетом всех обстоятельств суд удовлетворил иск и обязал петушинский водоканал освободить жильцов многоквартирных домов поселка Санинского ДОКа от платы за воду с момента вступления решения суда в законную силу до приведения ее к нормативным требованиям.

Решения суда в законную силу не вступили.