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НовостиОбщество25 июня 2026 13:03

В Собинском округе покупка мопеда обернулась уголовным делом

Женщина разрешила кататься на мопеде сыну, а он попал на нем в ДТП
Виктория СУХОВА
фото СУ СКР по Владимирской области

фото СУ СКР по Владимирской области

Следственный комитет Владимирской области завел уголовное дело на жительницу Собинского округа.

По предварительным данным, в 2023 году женщина купила супругу мопед «MOTOLAND». После покупки она стала разрешать на нем ездить своему 13-летнему сыну. Ребенок не имел прав и не проходил необходимое обучение, отмечают в ведомстве.

16 мая текущего года женщина разрешила сыну поехать на мопеде к бабушке в другой населенный пункт, однако вместо этого подросток решил покататься. Когда он проезжал по поселку Ставрово и на улице Октябрьской стал поворачивать, чтобы припарковать мопед, то столкнулся с авомобилем LADA Granta. Подросток получил травмы, в том числе открытый перлом пальца руки, и был госпитализирован. Мопед был изъят и помещен на штрафстоянку.

На основании материалов прокуратуры области было принято решение о возбуждении уголовное дела по статье "вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, заведомо представляющих опасность для его жизни, лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста"