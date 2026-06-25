В Собинском округе покупка мопеда обернулась уголовным делом

фото СУ СКР по Владимирской области

Следственный комитет Владимирской области завел уголовное дело на жительницу Собинского округа.

По предварительным данным, в 2023 году женщина купила супругу мопед «MOTOLAND». После покупки она стала разрешать на нем ездить своему 13-летнему сыну. Ребенок не имел прав и не проходил необходимое обучение, отмечают в ведомстве.

16 мая текущего года женщина разрешила сыну поехать на мопеде к бабушке в другой населенный пункт, однако вместо этого подросток решил покататься. Когда он проезжал по поселку Ставрово и на улице Октябрьской стал поворачивать, чтобы припарковать мопед, то столкнулся с авомобилем LADA Granta. Подросток получил травмы, в том числе открытый перлом пальца руки, и был госпитализирован. Мопед был изъят и помещен на штрафстоянку.

На основании материалов прокуратуры области было принято решение о возбуждении уголовное дела по статье "вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, заведомо представляющих опасность для его жизни, лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста"