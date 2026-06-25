Для муниципалитетов Владимирской области закупили 21 автобус

фото с сайта Правительства Владимирской области

Во Владимирской области продолжается обновление автобусов и троллейбусов. Начиная с 2022 года, парк общественного транспорта был обновлен на треть. Было приобретено 332 машины: 291 автобус и 41 троллейбус.

В этом году закупят 31 автобус на 489 миллионов рублей. Больше всего машин закупают для Мурома – 18 (большого класса). 6 автобусов (среднего класса) получит Александров, 4 (особо большого класса) – Владимир, 2 (среднего класса) – Суздаль и 1 (среднего класса) – Камешково.

«Контракты на поставку все заключены. Поставлен 21 из 31 автобуса, остальные машины ждём до 1 августа. Один новый автобус уже вышел на маршрут в Камешково», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Перцев.