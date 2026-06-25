Зрителями фестиваля «Песни России» стали 55 тысяч жителей Владимирской области

фото с сайта администрации Владимира

24 июня гала-концертом на Соборной площади Владимира завершился тур по 33 региону XX Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России».

Тур проходил с 14 по 24 июня, охватил 11 городов и посёлков региона. Концерты прошли в Александрове, Владимире, Вязниках, Гусь-Хрустальном, Коврове, Меленках, Собинке, Суздале, Юрьеве-Польском, посёлках Вольгинский Покровского округа и Мелехово Ковровского района. Всего концерты и мастер-классы по народному вокалу, сценическому мастерству и традиционной исполнительской культуре посетили около 55 тысяч человек.

«Наша задача на протяжении 20 лет марафона – собирать всех на основе родной культуры, возрождать соборность. Культура – это основа народа. Исконная культура порождает мир, любовь, созидание», - отметила художественный руководитель фестиваля Надежда Бабкина.

В вечернем концерте на Соборной площади вместе с театром «Русская песня» участвовали ансамбли песни и танца «Донбасс» (Донецк) и «Нохчо» (Грозный), фолк-группы «Мерема» (Саранск) и «После 11» (Москва), фольклорный ансамбль «Славяне», а также владимирские коллективы: ансамбли «Русь» им. М.Н. Фирсова областной филармонии, «Владимирские рожечники» Областного центра народного творчества, «Росинка» областного колледжа культуры и искусства, Хор русской песни областного музыкального колледжа, ансамбль «Калейдоскоп» Центра культуры и искусства на Соборной и другие.

После выступление в Калужской и Владимирской областях артисты отправятся в Ярославскую область.