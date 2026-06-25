В Ковровском районе пройдет "День поля-2026"

. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

26 июня на территории агрофирмы «Заречье» в Ковровском округе состоится ежегодное областное мероприятие «День поля 2026». Мероприятие станет площадкой для соревнований по профмастерству, а также масштабной выставки в сфере сельскохозяйственной техники и оборудования, новейших селекционных разработок и передовых средств химизации.

В «День поля» традиционно пройдёт конкурс «Лучший по профессии» в номинациях «Механизатор» и, впервые, «Агроном». Кульминацией соревновательной программы станет конкурс мастерства управления трактором, в котором примут участие руководители сельскохозяйственных организаций.

На площадке будет работать «Фермерский дворик», где каждый сможет приобрести свежую и экологически чистую продукцию от местных производителей. Особым событием этого года станет демонстрация беспилотного управления трактором.