Супружеские пары Владимирской области получают выплаты к юбилею свадьбы

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Министерство социальной защиты Владимирской области напоминает, что супруги, которые прожили вместе 50, 60 и 70 лет, имеют право на выплату в размере 10 тысяч рублей и ценный подарок.

Чтобы получить выплату, нужно иметь российское гражданство, постоянно проживать на территории региона не менее 10 лет, брак должен быть официально зарегистрирован.

Право на единовременную денежную выплату сохраняется за вдовами (вдовцами) в случае смерти одного из супругов, наступившей в год юбилея. Подать заявление в отдел социальной защиты можно через портал госуслуг или МФЦ.