Во Владимире рабочий обвиняется в убийстве коллеги из-за споре об ужине

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 34-летний иностранный гражданин обвиняется в убийстве 48-летнего коллеги.

По версии следствия, рабочие трудились в Юрьевце на одном из местных предприятий, где для них выделили помещение для отдыха и приема пищи.

Вечером 19 июня старший коллега высказал замечание младшему, так как тот, согласно графику дежурств, должен был приготовить ужин, но этого не сделал. В ходе ссоры младший достал нож и ударил старшего товарища в живот, отчего тот скончался на месте происшествия.

На время следствия обвиняемый отправлен за решетку. Расследование уголовного дела продолжается.