Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 июня 2026 9:38

Во Владимирской области учредят медаль «За содействие СВО»

Предложение рассмотрено в Заксобрании региона
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Законодательное Собрание Владимирской области

Фото: Законодательное Собрание Владимирской области

Как сообщает Законодательное Собрание Владимирской области, на заседании комитета по социальной политике и здравоохранению депутаты рассмотрели проект, предлагающий изменения в областной закон о наградах. Предлагается дополнить перечень наград новой медалью, которая будет называться «За содействие специальной военной операции».

Предложение о ее введении внесла руководитель Гороховецкого отделения организации «Волонтеры Победы» Еленай Гайнова. Планируется, что награды будут удостоены люди и организации, принимающие участие в волонтерстве и благотворительности, а также сборе и отправке гуманитарной помощи, связанной с проведением СВО. Также эту медаль будут вручать за поддержку участников СВО и членов их семей.

Депутаты комитета единогласно поддержали законопроект, который теперь будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного Собрания Владимирской области.