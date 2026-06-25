Во Владимирской области учредят медаль «За содействие СВО»

Фото: Законодательное Собрание Владимирской области

Как сообщает Законодательное Собрание Владимирской области, на заседании комитета по социальной политике и здравоохранению депутаты рассмотрели проект, предлагающий изменения в областной закон о наградах. Предлагается дополнить перечень наград новой медалью, которая будет называться «За содействие специальной военной операции».

Предложение о ее введении внесла руководитель Гороховецкого отделения организации «Волонтеры Победы» Еленай Гайнова. Планируется, что награды будут удостоены люди и организации, принимающие участие в волонтерстве и благотворительности, а также сборе и отправке гуманитарной помощи, связанной с проведением СВО. Также эту медаль будут вручать за поддержку участников СВО и членов их семей.

Депутаты комитета единогласно поддержали законопроект, который теперь будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного Собрания Владимирской области.