Врачи Областного перинатального центра выходили малыша весом 860 граммов

фото Министерства здравоохранения Владимирской области

В Областной перинатальный центр экстренно доставили беременную. Она поступила с тяжёлой экстрагенитальной патологией.

Малыш появился на свет на 24 неделе. Он весил всего 860 граммов. Кроху поместили в кувез и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В течение 4 месяцев врачи следили за его дыханием, питанием, поддерживали температуру тела, проводили необходимую терапию.

«Ребенок прошел лечение от пневмонии и легочной дисплазии, от инфекционных заболеваний и геморрагических расстройств. Он в круглосуточном режиме находился под постоянным наблюдением медиков», - рассказала зав. отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных ОПЦ, главный внештатный неонатолог Минздрава Владимирской области Маргарита Пантелеева.

Через три с половиной месяца после рождения малыш смог дышать самостоятельно. Он активно набирал вес и продолжал получать лечение. Спустя 4 месяца он стал весить 2900 граммов.

После завершения терапии его выписали домой.