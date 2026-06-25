В Коврове местный житель обвиняется в продаже конфискованного автомобиля

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Как сообщает Прокуратура владимирской области, надзорное ведомство Коврова утвердило обвинительное заключение по обвинению местного жителя в отчуждении имущества, подвергнутого аресту, которое ему было вверено.

По версии следствия, в мае 2024 года дознаватели полиции завели на ковровчанина уголовное дело по факту повторного управления транспортом в нетрезвом виде. Его автомобиль «Рено» арестовали, запретив регистрационные действия с ним, а также управление и распоряжение. Позднее суд конфисковал у мужчины данную машину.

Однако водитель не хотел терять деньги,а потому продал его другому человеку, а тот впоследствии перепродал «Рено».

При этом оба новых владельца ничего не знали об аресте машины. Сейчас автомобиль находится у добросовестного покупателя. В связи с этим судебные приставы ходатайствовали о замене машины на равнозначную денежную сумму. Суд удовлетворил это ходатайство и продавший автомобиль осужденный выплатил все деньги.

Уголовное дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду.