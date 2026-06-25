Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 июня 2026 7:47

Владимирское УФСБ задержало гражданина Эстонии, пытавшегося стать наемником

Во Владимирской области задержан иностранец, пытавшийся стать наемником
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, сотрудники ведомства обнаружили и задокументировали деятельность 31-летнего гражданина Эстонии, который обвиняется в том, что готовился участвовать в вооруженном конфликте в качестве наемника.

По версии следствия, в целях получения денег мужчина планировал отправиться в зону проведения СВО, где намеревался участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России.

Однако свой замысел эстонец не осуществил, так как был задержан сотрудниками ФСБ во Владимирской области. По данному факту расследуется уголовное дело по статье «Покушение на немничество». На время следствия обвиняемого отправили за решетку.