Владимирское УФСБ задержало гражданина Эстонии, пытавшегося стать наемником

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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, сотрудники ведомства обнаружили и задокументировали деятельность 31-летнего гражданина Эстонии, который обвиняется в том, что готовился участвовать в вооруженном конфликте в качестве наемника.

По версии следствия, в целях получения денег мужчина планировал отправиться в зону проведения СВО, где намеревался участвовать в боевых действиях против Вооруженных сил России.

Однако свой замысел эстонец не осуществил, так как был задержан сотрудниками ФСБ во Владимирской области. По данному факту расследуется уголовное дело по статье «Покушение на немничество». На время следствия обвиняемого отправили за решетку.