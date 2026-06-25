В Судогде гендиректор компании предстанет перед судом за крупную растрату

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Судогодского округа утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело, фигурантом по которому проходит генеральный директор организации, занимающейся торговлей транспортом. Его обвиняют в особо крупной растрате с использованием служебного положения.

По версии следствия, в лизинге у компании находился автокран стоимостью более 14 миллионов рублей. Несмотря на то, что с лизингодателем фирма не расплатилась и у нее имелся долг на сумму более 6,5 миллионов рублей, в сентябре 2024 года генеральный директор продал автокран, а все полученные деньги потратил на свои цели. Таким образом, лизингодателю был причинен крупный ущерб.

Уголовное дело предстоит рассматривать Судогодскому районному суду. Примечательно, что 17 апреля текущего года армавирский городской суд Краснодарского края осудил этого же гражданина за точно такое же преступление — он похитил аналогичным образом находившуюся в лизинге строительную технику на 13 миллионов рублей. Его наказали 4 годами 6 месяцами колонии общего режима со штрафом в 200 тысяч рублей, но приговор в законную силу еще не вступил.