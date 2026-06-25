В Гороховце полицейские напомнили таксистам о жертвах мошенников

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях начальник Госавтоинспекции отдела полиции Гороховецкого округа встретился с водителями такси, с которыми побеседовал на тему преступных схем, используемых мошенниками.

Именно водителей такси жулики часто вовлекают в свои преступные замыслы: заказавшим поездку пассажиром может оказаться курьер мошенников, либо их жертва, которая находится под психологическим давлением.

Полицейские рассказали водителям о резонансных случаях мошенничества и объяснили, как действовать, если поступают подобные заказы или пассажиры ведут себя странно. Также таксистов проинформировали о возможных последствиях в случае соучастия в мошенничестве.