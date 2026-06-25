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НовостиОбщество25 июня 2026 5:45

Во Владимире прокуратура добилась возврата денег за сделанную ребенку прививку

Родители вынуждены были потратить деньги, так как в поликлинике не было препарата
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Владимира провело проверку по обращению местного жителя, рассказавшего о нарушении законодательства в сфере здравоохранения.

В ходе проверки установлено, что годовалого малыша дважды привили препаратом «Пентаксим» от коклюша, столбняка и дифтерии. Прививка делалась в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Увы, третью иммунизацию малышу пройти не удалось, так как в то время, как известно, во Владимире были перебои с поставок «Пентаксима». В связи с этим родителям пришлось обращаться в частное медучреждение, где ребенку сделали платную прививку.

По результатам проверки прокуратура обратилась с иском в суд, потребовав от региональной системы здравоохранения возместить не только затраты на иммунизацию малыша, но и компенсацию морального вреда. Суд это требование удовлетворил. Решение суда исполнено, и родителям переведена вся причитающаяся сумма.