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НовостиОбщество24 июня 2026 13:40

Алиса Бирюкова стала генеральным директором ВСМЗ

Соответствующая информация появилась на сайте учреждения
Виктория СУХОВА
фото ВСМЗ

фото ВСМЗ

Алиса Бирюкова избавилась от приставки и.о. и стала генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Соответствующая информация появилась на сайте учреждения.

Алиса Бирюкова владимирцам давно знакома. Она начинала работать в Центре классической музыки, возглавляла департамент культуры Владимирской области, была назначена директором музея "Горки Ленинские", после чего стала руководить Суздалем. В октябре 2025 года она устроилась на должность заместителя директора ВСМЗ.

Напомним, что на посту Алиса Бирюкова сменила Екатерину Проничеву в январе 2026 года.