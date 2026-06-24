В Кольчугино 8 человек задержаны за организацию фиктивных браков с мигрантами

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях в Кольчугино завершено расследование уголовного дела по факту организации незаконного пребывания мигрантов в России.

Ранее сотрудники регионального УФСБ задержали группу из восьми человек, которые и обвиняются в совершении преступления. По версии следствия, 61-летний предприниматель из Владимира при помощи 37-летней знакомой из Юрьев-Польского организовал нелегальный канал миграции. Мужчина находил иностранцев, желающих за деньги получить временное разрешение на жительство, а его приятельница подыскивала людей из числа местных жителей, согласных временно заключить фиктивный брак с мигрантами.

Так с 2017 по 2019 год было заключено шесть фиктивных браков, заявления подавались в ЗАГСах Москвы, где и проходило бракосочетание. После получения свидетельств о заключении брака иностранцы получали разрешения на временное проживание.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.