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НовостиОбщество24 июня 2026 12:58

В БСП Владимира открыли приёмное отделение для плановых пациентов

Это позволит оптимизировать процесс госпитализации
Виктория СУХОВА
Фото со страницы БСП в ВКонтакте

Фото со страницы БСП в ВКонтакте

С 24 июня в Больнице скорой помощи Владимира начало работать специализированное приёмное отделение для плановых пациентов. Это изменение направлено на более эффективное разделение потоков экстренных и плановых пациентов, что позволит улучшить качество обслуживания и оптимизировать процесс госпитализации.

- Наша приоритетная задача — обеспечение высокого уровня оказания медицинской помощи и создание максимально благоприятных условий для наших пациентов. Мы будем рады видеть вас в нашей больнице и готовы оказать вам квалифицированную медицинскую помощь в соответствии с современными стандартами, - отмечают в "Красном Кресте".