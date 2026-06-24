В Суздальском округе дедушку осудили за купленный 8-летнему внуку квадроцикл

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 59-летний житель Суздальского района обвинялся в вовлечении несовершеннолетнего в заведомо опасные действия, угрожающие его жизни и здоровью.

Судом установлено, что в июле 2025 года дедушка купил своему 8-летнему внуку квадроцикл «Мотакс Аполло», после чего разрешал ребенку систематически ездить на нем.

Так, 2 августа того же года мальчик ехал по дороге в СНТ «Суромна», истолкнулся с автомобилем «Фольксваген Тигуан», в результате чего получил травмы.

Дело рассматривал мировой суд, который признал дедушку виновным и приговорил его к штрафу в 50 тысяч рублей.