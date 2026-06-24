В Гусь-Хрустальном после вмешательства прокуратуры рабочим выплатили 6 миллионов

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В прокуратуру Гусь-Хрустального обратились работники предприятия, занимающегося обработкой металлов.

Выяснилось, что организация накопила долг по зарплате на сумму более 6 миллионов рублей. Прокурором в суд направлены исковые заявления о взыскании задолженности и компенсации за задержку зарплаты.

Генеральный директор компании привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф - 10 тысяч рублей.

Благодаря прокурорскому вмешательству задолженность по заработной плате погашена в полном объёме.