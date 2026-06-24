Во Владимирской области живут более 18 тысяч многодетных семей

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Как сообщает Правительство Владимирской области, на территории региона живут 18236 многодетных семей. Из них 1224 семьи воспитывают пять, шесть и семь детей, а в 54 семьях растут восемь и более ребят.

В 2026 году на социальную поддержку данной категории жителей предусмотрено более 1 миллиарда рублей, при этом 149 семей воспользовались программой социального контракта, включая 32 семьи участников СВО. Благодаря этой мере поддержки люди могут преодолевать временные трудности, открывать собственное дело, либо подсобное хозяйство, а также проходить обучение на ту или иную профессию.