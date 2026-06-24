Во Владимире ограничат движение по улице Рабочий спуск

фото из архива КП

25 июня во Владимире вновь ограничат движение. Это связано с проведением работ по ремонту ливнеприемников под "черным мостом".

Движение будет перекрыто с 8.30 до 16 часов по улице Рабочий спуск с обеих сторон "черного моста".

Администрация Владимира просит водителей заранее планировать альтернативные маршруты и напоминает о необходимости строго соблюдения правил дорожного движения.

Ранее мы писали, что 24 июня с 16 до 23 часов будет закрыт проезд по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Это связано с проведением концерта Надежды Бабкиной.

Троллейбусы № 1 проследуют по улицам Гагарина, Луначарского, Батурина, Мира до ул. Большой Нижегородской и далее по обычному маршруту.

Троллейбусы № 5 и автобусы №№ 12С, 15, 22, 25, 26С, 28 поедут по улице Гагарина и Лыбедской магистрали до площади Фрунзе. Далее по обычному маршруту.