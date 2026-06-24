На дорогах Владимирской области появится еще больше камер

. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Александр Авдеев провёл совещание, где рассматривался вопрос развития системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В 2025 году в эксплуатацию были введены 20 комплексов фотовидеофиксации – 5 из них размещены в рамках регионального проекта. За нарушения было вынесено более 1,2 миллиона постановлений.

На сегодняшний день в регионе насчитывается 212 стационарных камер фотовидеофиксации. В 2026 году будет введено в эксплуатацию ещё 8 комплексов. Также заключен контракт на модернизацию 15 старых комплексов – после обновления они смогут фиксировать новые виды нарушений.

Глава региона поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства проработать финансовую модель установки дополнительных комплексов фотовидеофиксации на аварийных участках – на основе аренды или приобретения.