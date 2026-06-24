Во Владимирской области прошли торжества, посвященные дню медицинского работника

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Во Владимирском драмтеатре состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню медицинского работника. Со сцены звучали слова благодарности врачам, медицинским сёстрам, фельдшерам, акушерам, лаборантам, фармацевтам, работникам скорой помощи и другим специалистам сферы здравоохранения.

Как рассказал вице-губернатор Владимир Куимов, в регионе в сфере здравоохранения работает в общей сложности более 23 тысяч сотрудников. Труд всех отметить невозможно, но некоторых заместитель губернатора наградил почетными грамотами областного Минздрава.

В частности грамоты получили:

– Елена Абрамова, заведующая отделением лечебной физкультуры Областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины;

– Михаил Буланов, заведующий отделением – врач ультразвуковой диагностики Областной клинической больницы;

– Татьяна Баулина, старшая медицинская сестра хирургического отделения Камешковской центральной районной больницы;

– Валентина Лапшина, медицинская сестра процедурной Суздальской районной больницы.

Кроме того, целый ряд медицинских работников был награждён почётными грамотами областного Правительства и Министерства здравоохранения, благодарностями региональных Законодательного Собрания и Минздрава, благодарственными письмами главного федерального инспектора по Владимирской области.

После официальной части началась неофициальная, в рамках которой для медиков состоялся концерт, где выступили их будущие коллеги – студенты Владимирского базового медицинского колледжа. А артисты театра показали спектакль «Праздник был» в постановке лауреата Национальной премии «Золотая маска» Владимира Кузнецова.